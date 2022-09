Nel Pd cambierà tutto: nome, simbolo e alleanze (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - tutto in discussione, dal nome e dal simbolo fino all'identità stessa del Partito Democratico. Enrico Letta illustra agli iscritti, prima ancora che ai dirigenti dem, il percorso del congresso chiamato a riformare il partito dalle fondamenta. E già questo è un segnale di quanto il congresso sarà aperto all'esterno, a cominciare dalle forze politiche, come Articolo Uno e Democrazia Solidale, che hanno partecipato alla Lista Italia Democratica e Progressista. In una lettera il segretario annuncia un congresso in quattro fasi che comincia con una "chiamata" a tutti quelli che vogliono essere protagonisti di questa fase. "Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente", premette Letta. "Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI -in discussione, dale dalfino all'identità stessa del Partito Democratico. Enrico Letta illustra agli iscritti, prima ancora che ai dirigenti dem, il percorso del congresso chiamato a riformare il partito dalle fondamenta. E già questo è un segnale di quanto il congresso sarà aperto all'esterno, a cominciare dalle forze politiche, come Articolo Uno e Democrazia Solidale, che hanno partecipato alla Lista Italia Democratica e Progressista. In una lettera il segretario annuncia un congresso in quattro fasi che comincia con una "chiamata" a tutti quelli che vogliono essere protagonisti di questa fase. "Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente", premette Letta. "Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, ...

AGI - Agenzia Italia ... con gli atteggiamenti corretti per avere continuità nel lungo periodo". Spalletti: "Raspadori o ... Tra qui e martedì qualcosa cambierà, su domani non penso di cambiare molto dalla formazione solita, ... ... con la maggiore opportunità nel mercato delle bevande. La connettività è fondamentale per ... ma la sua disponibilità è limitata rispetto a LTE, e la situazione non cambierà per molti anni. Piuttosto ... Nel Pd cambierà tutto: nome, simbolo e alleanze