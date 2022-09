Nel 2021-22 l’impatto economico degli infortuni, per il Napoli, è stato di quasi 12 milioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Gli infortuni non rappresentano solo una penalizzazione in campo, per le squadre, ma anche un costo economico, spesso altissimo. Ieri La Faz anticipava i risultati del report redatto dal gruppo assicurativo inglese Howden, l’Howden’s European Football Injury Index, che analizza gli stop dei calciatori dei cinque principali campionati europei e il loro costo, appunto. Nella stagione 2021-22, nei cinque maggiori campionati europei si sono registrati 4.810 infortuni (il 20% in più rispetto al 2020-21). I giocatori interessati sono stati 2.091 e il costo complessivo per le società è stato di 610,7 milioni di euro (+29% rispetto all’annata precedente). Il Corriere dello Sport si sofferma sul dato che riguarda la Serie A. Nella stagione 2021-22, gli infortuni, in Italia, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Glinon rappresentano solo una penalizzazione in campo, per le squadre, ma anche un costo, spesso altissimo. Ieri La Faz anticipava i risultati del report redatto dal gruppo assicurativo inglese Howden, l’Howden’s European Football Injury Index, che analizza gli stop dei calciatori dei cinque principali campionati europei e il loro costo, appunto. Nella stagione-22, nei cinque maggiori campionati europei si sono registrati 4.810(il 20% in più rispetto al 2020-21). I giocatori interessati sono stati 2.091 e il costo complessivo per le società èdi 610,7 milioni di euro (+29% rispetto all’annata precedente). Il Corriere dello Sport si sofferma sul dato che riguarda la Serie A. Nella stagione-22, gli, in Italia, ...

Agenzia_Ansa : L'enorme crescita dei prezzi all'ingrosso e il loro mantenersi su livelli altissimi porta la spesa per la bolletta… - sole24ore : ?? #Bollette luce, aumenti del 59% dal 1° ottobre. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa… - matteorenzi : Nel 2021 il PIL è cresciuto del 6.7% grazie alla guida di Draghi.Per ringraziarlo Salvini,Conte e Berlusconi lo han… - Roberta07love : Secondo @Gazzetta_it la FIA avrebbe aperto delle investigazioni a carico alcune squadre per aver superato il limi… - maximest : @alessiolasta l'aumento del prezzo dell'energia e relativa speculazione, era già in atto dal terzo trimestre 2021,… -

Sicilia, fine poltrona mai: ecco chi sono i 'deputati a vita' rieletti (ancora una volta) all'Assemblea regionale Poi nel marzo del 2021 l'ex ministro viene coinvolto dall'inchiesta per frode sulla fornitura di dispositivi di protezione individuali distribuiti da una società milanese nel marzo del 2020, nella ... Il Ceo di Apple Tim Cook: 'Con le app si può cambiare il mondo' A San Giovanni a Teduccio arriva nel primo pomeriggio, con altri dirigenti, tra cui Lisa Jackson , ...i primi 10 anni di Apple sotto Tim Cook e come saranno i prossimi di Bruno Ruffilli 30 Agosto 2021 L'Egitto il principale importatore di armi dalla Francia nel 2021 Rivista Africa Fahnbulleh orgoglio della Liberia la sua grande esplosione agonistica è avvenuta nel 2021 in particolare tra il 28 maggio, quando a Jacksonville in Florida è sceso con 1994 per la prima volta sotto i venti secondi nei 200 metri ... Bollette, Enel nel mirino dell'Antitrust per i maxi conguagli luce e gas Nonostante nel gennaio 2021 l'autorità abbia già accertato questa pratica e sanzionato Enel e Sen, molti consumatori hanno continuato a segnalare il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione ... Poimarzo dell'ex ministro viene coinvolto dall'inchiesta per frode sulla fornitura di dispositivi di protezione individuali distribuiti da una società milanesemarzo del 2020, nella ...A San Giovanni a Teduccio arrivaprimo pomeriggio, con altri dirigenti, tra cui Lisa Jackson , ...i primi 10 anni di Apple sotto Tim Cook e come saranno i prossimi di Bruno Ruffilli 30 Agostola sua grande esplosione agonistica è avvenuta nel 2021 in particolare tra il 28 maggio, quando a Jacksonville in Florida è sceso con 1994 per la prima volta sotto i venti secondi nei 200 metri ...Nonostante nel gennaio 2021 l'autorità abbia già accertato questa pratica e sanzionato Enel e Sen, molti consumatori hanno continuato a segnalare il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione ...