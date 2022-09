Nei Giardini Pangea, domenica 2 ottobre, sarà piantato un Kaki Tree, proveniente dai semi della pianta di Kaki sopravvissuta alla bomba atomica sganciata su Nagasaki (Di venerdì 30 settembre 2022) domenica 2 ottobre 2022, nel corso della “Giornata mondiale della nonviolenza”, i Giardini Pangea di Scampia si arricchiranno di una nuova pianta dal valore altamente simbolico. sarà infatti piantumato un Kaki Tree – generato da semi della pianta di Kaki sopravvissuta alla bomba atomica sganciata il 9 agosto 1945 su Nagasaki – nell’aiuola Asia del “Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza”. Non si poteva scegliere luogo ed occasione migliore per celebrare il gemellaggio tra l’associazione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)2022, nel corso“Giornata mondialenonviolenza”, idi Scampia si arricchiranno di una nuovadal valore altamente simbolico.infatti piantumato un– generato dadiil 9 agosto 1945 su– nell’aiuola Asia del “Giardino dei cinque continenti enonviolenza”. Non si poteva scegliere luogo ed occasione migliore per celebrare il gemellaggio tra l’associazione ...

LaVenariaReale : RT @CASADELTEATRORG: Non perdetevi LA PARATA DI MARCO CAVALLO sab 1 ott ore 17 a @LaVenariaReale, dom 2 ott ore 11 nei Giardini dei @MuseiR… - rococotanica : RT @emilia31069737: @ImolaOggi Perché il Vaticano non apre i cancelli e non allestisce, nei suoi giardini, un campo di accoglienza migranti… - f_g_ts : @david_ovec “Nei giardini che nessuno sa” di Renato Zero , tra l’altro oggi è il compleanno! - Retedellereti : @rivarobe @Superficaoca ok, viva il disco rotto che nega l'evidenza. Dopo questa NON rimanderò una quarta volta all… - MuseiRealiTo : RT @CASADELTEATRORG: Non perdetevi LA PARATA DI MARCO CAVALLO sab 1 ott ore 17 a @LaVenariaReale, dom 2 ott ore 11 nei Giardini dei @MuseiR… -