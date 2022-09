Navi e palombari schierati | nel mirino dei russi | rivelazione-choc dell' ammiraglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) L'allerta che si è scatenata a seguito'esplosione ee falle che si sono aperte nel gasdotto Nord Stream nelle acque del Mar Baltico ha provocato un allarme a livello globale sulla vulnerabilitàe reti subacquee. E in Italia è subito scattato un piano per potenziare la difesae reti strategiche che attraversano il Mediterraneo e garantiscono risorse energetiche al nostro Paese. A riferirlo, in un'intervista a Repubblica è l'Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiorea Difesa, che in realtà non è rimasto sorpreso dalla notizia: "Ci siamo resi conto da anni di questa minaccia, e ci siamo preparati ad affrontarla". Così, insieme al ministroa Difesa Lorenzo Guerini, è stato avviato il piano di protezione. "Abbiamo deciso di aumentare ...