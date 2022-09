Nasce l’All Star Game del calcio europeo: presente anche la Serie A (Di venerdì 30 settembre 2022) Potrebbe arrivare una novità nel calcio europeo. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Times, sarebbero stati fatti notevoli passi in avanti nella creazione di un All Star Game del calcio del Vecchio Continente che comprenderebbe Premier League, Liga, Bundesliga e Serie A. A lanciare l’idea era stato il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, e il progetto sta andando verso la concretizzazione. Sarebbe un’esibizione che ricalcherebbe il modello di ciò che avviene nell’NBA da diversi anni e si pone come obiettivo quello di globalizzare il calcio europeo. Il media inglese ha anche ipotizzato quali sarebbero al momento i top 11 dei quattro campionati: Premier League: Allison; James, Ruben Dias, Thiago Silva, Zinchenko; De ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Potrebbe arrivare una novità nel. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Times, sarebbero stati fatti notevoli passi in avanti nella creazione di un Alldeldel Vecchio Continente che comprenderebbe Premier League, Liga, Bundesliga eA. A lanciare l’idea era stato il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, e il progetto sta andando verso la concretizzazione. Sarebbe un’esibizione che ricalcherebbe il modello di ciò che avviene nell’NBA da diversi anni e si pone come obiettivo quello di globalizzare il. Il media inglese haipotizzato quali sarebbero al momento i top 11 dei quattro campionati: Premier League: Allison; James, Ruben Dias, Thiago Silva, Zinchenko; De ...

