Nasce a Roma il primo liceo digitale d’Italia: 30 studenti per la prima classe. Bianchi: “Una grande, vera innovazione” (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo indirizzo scolastico che sviluppi in modo integrato – come richiesto dal Piano Nazionale Scuola digitale – le competenze digitali con i curricula disciplinari, e che contemporaneamente favorisca il dialogo tra le materie scientifiche, tecniche e umanistiche, fondamentali per garantire un futuro sostenibile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo indirizzo scolastico che sviluppi in modo integrato – come richiesto dal Piano Nazionale Scuola– le competenze digitali con i curricula disciplinari, e che contemporaneamente favorisca il dialogo tra le materie scientifiche, tecniche e umanistiche, fondamentali per garantire un futuro sostenibile. L'articolo .

