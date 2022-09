Napoli-Torino, Spalletti in conferenza stampa: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino: ecco le informazioni su canale, orario, diretta tv e streaming. Il tecnico dei partenopei risponderà alle domande dei cronisti al Konami Center di Castelvolturno e lo farà alle ore 15 di venerdì 30 settembre, presentando i temi della super sfida al vertice della classifica. diretta tv possibile su Sky Sport 24, diretta in radio su Radio Kiss Kiss Napoli in modo integrale. Sportface.it, inoltre, vi proporrà la diretta scritta aggiornata in tempo reale. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Lucianoparlerà inalla vigilia di: ecco le informazioni sutv e. Il tecnico dei partenopei risponderà alle domande dei cronisti al Konami Center di Castelvolturno e lo farà alle ore 15 di venerdì 30 settembre, presentando i temi della super sfida al vertice della classifica.tv possibile su Sky Sport 24,in radio su Radio Kiss Kissin modo integrale. Sportface.it, inoltre, vi proporrà lascritta aggiornata in tempo reale. SEGUI LATESTUALE SportFace.

DiMarzio : .@sscnapoli, la probabile formazione per la gara contro il @TorinoFC_1906 - you_trend : L'affluenza nelle principali città semi-definitiva con il confronto rispetto al 2018: - Torino: 64,6% contro 73,2%… - sscnapoli : ?? #NapoliTorino biglietti in vendita da domani alle ore 12:00 - giovanni_morici : RT @HoaraBorselli: #Femministe scese in piazza in 17 città. Roma, Torino, Milano, Verona, Bologna, Napoli, e molte altre.. Per solidarizzar… - telodogratis : Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming -