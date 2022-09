Napoli-Torino: probabili formazioni e dove vedere diretta TV e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Il campionato di Serie A riprende il suo cammino, dopo la scorsa sosta per le Nazionali impegnate nell’ultima gara dei gironi di Nations League. Tutto pronto, dunque, per l’ottava giornata della massima serie del campionato italiano di calcio, che inizierà sabato 1 ottobre con la prima sfida Napoli-Torino in programma alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Attualmente gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti occupano la prima posizione in classifica a quota 17 punti, mentre i granata di Ivan Juric sono posizionati al nono posto con 10 punti. Nell’ultimo turno di campionato il club partenopeo ha ottenuto un’importantissima vittoria al San Siro contro il Milan per 2-1; i torinesi, invece, sono reduci da una pesante sconfitta subita in casa per 1-0 contro il Sassuolo. La scorsa stagione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Il campionato di Serie A riprende il suo cammino, dopo la scorsa sosta per le Nazionali impegnate nell’ultima gara dei gironi di Nations League. Tutto pronto, dunque, per l’ottava giornata della massima serie del campionato italiano di calcio, che inizierà sabato 1 ottobre con la prima sfidain programma alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Attualmente gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti occupano la prima posizione in classifica a quota 17 punti, mentre i granata di Ivan Juric sono posizionati al nono posto con 10 punti. Nell’ultimo turno di campionato il club partenopeo ha ottenuto un’importantissima vittoria al San Siro contro il Milan per 2-1; i torinesi, invece, sono reduci da una pesante sconfitta subita in casa per 1-0 contro il Sassuolo. La scorsa stagione ...

