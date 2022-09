Napoli-Torino | Politano e Lozano regolarmente a disposizione

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ilha diffuso il consueto report dell’allenamento odierno. Ed è un report di buone notizie. Matteo, infatti, dopo l’infortunio alla caviglia subito col Milan che l’ha costretto a saltare le partite della Nazionale italiana, è tornato ad allenarsicol resto del gruppo. È un recupero record quello dell’attaccante esterno ex Sassuolo e Inter, che sarà dunque aper la sfida di domani contro il. Il medico sociale Canonico aveva parlato di tre settimane di stop,ha recuperato con sette giorni di anticipo. Ancheha lavoratoin gruppo. Il messicano è di rientro dopo gli impegni con la sua Nazionale, non ha giocato l’ultima partita contro la Colombia e in Messico avevano riferito di ...

Ad aprire l'ottavo turno di Serie A sarà la capolista, che al Maradona attende il. Quote tutte dalla parte della squadra di Spalletti: '1' a 1,60, pareggio a 4,00, colpo granata a 5,50. ...Sabato ci saranno in palio altri punti piuttosto pesanti per la zona alta della classifica: inè palese il vantaggio nei pronostici a favore dei campani, a caccia del quarto successo ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa pre-Torino è tornato anche sulla vittoria contro il Milan: "A Milano se uno capace come Pioli dice che ...Il Torino di Ivan Juric pronto a sbarcare in casa di Spalletti. «Il Napoli è tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli ha fatto un mercato grandissimo e Spalletti sta trasformando ...