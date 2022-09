Napoli-Torino, Luciano Spalletti in conferenza stampa (LIVE) (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, presenta in conferenza stampa la gara di campionato contro il Torino, in programma domani alle 15 al Maradona. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allenatore del, presenta inla gara di campionato contro il, in programma domani alle 15 al Maradona. L'articolo ilsta.

you_trend : L'affluenza nelle principali città semi-definitiva con il confronto rispetto al 2018: - Torino: 64,6% contro 73,2%… - sscnapoli : ?? #NapoliTorino biglietti in vendita da domani alle ore 12:00 - orrrrrrlee : RT @rvotebannate: Io ve lo dico in anticipo così non vi rovinate il Sabato: Domani non esiste alcuna possibilità che il Napoli di Luciano S… - areanapoliit : LIVE - Napoli-Torino, #Spalletti in conferenza stampa dalle 15: dichiarazioni in tempo reale - napolista : #NapoliTorino, Luciano #Spalletti in conferenza stampa (LIVE) Le dichiarazioni del tecnico del #Napoli alla vigili… -