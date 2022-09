Napoli-Torino, Juric: “Abbiamo lavorato bene. Miranchuk può giocare” (Di venerdì 30 settembre 2022) “La sosta? Qui è rimasto un piccolo gruppo, ma Abbiamo lavorato tanto e bene. I nazionali li ho visti ieri: Lukic e Rodriguez hanno giocato, speriamo stiano bene. Il Napoli è tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli ha fatto un mercato grandissimo e Spalletti sta trasformando il tutto in un gran bel gioco. Sarà difficile”. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric presenta la sfida contro il Napoli in programma domani alle 15:00 al ‘Maradona’. L’allenatore granata chiede un salto di qualità, ma riconosce che “serve realismo nei giudizi, Abbiamo giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività sapendo che ci saranno alti e bassi”. Sull’infermeria: “Miranchuk c’è, mentre Vojvoda, Pellegri e Ricci sono fuori”. Non si ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) “La sosta? Qui è rimasto un piccolo gruppo, matanto e. I nazionali li ho visti ieri: Lukic e Rodriguez hanno giocato, speriamo stiano. Ilè tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli ha fatto un mercato grandissimo e Spalletti sta trasformando il tutto in un gran bel gioco. Sarà difficile”. Così l’allenatore delIvanpresenta la sfida contro ilin programma domani alle 15:00 al ‘Maradona’. L’allenatore granata chiede un salto di qualità, ma riconosce che “serve realismo nei giudizi,giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività sapendo che ci saranno alti e bassi”. Sull’infermeria: “c’è, mentre Vojvoda, Pellegri e Ricci sono fuori”. Non si ...

