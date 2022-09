Napoli, Spalletti: 'Il Torino di Juric è un brutto cliente' (Di venerdì 30 settembre 2022) ''Il Torino è un brutto cliente. Conosciamo il valore della squadra, della società e il modo di lavorare del suo allenatore, un tecnico che porta sempre a a casa qualcosa. Domani dovremo essere più ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) ''Ilè un. Conosciamo il valore della squadra, della società e il modo di lavorare del suo allenatore, un tecnico che porta sempre a a casa qualcosa. Domani dovremo essere più ...

rtl1025 : ?? L'allenatore del #Napoli, Luciano #Spalletti, si è presentato in sala stampa, portando in mano due rose. 'Queste… - IceGodOfHungary : RT @pallonatefaccia: Poco fa, alla conferenza stampa del Napoli, Luciano #Spalletti ha portato due rose: 'Sono per #MahsaAmini e Hadis Naja… - ElpidioNapoli : Poco fa, alla conferenza stampa del Napoli, Mr. Spalletti ha portato due rose: 'Sono per MahsaAmini e Hadis Najafi'… - Milo20i : RT @rtl1025: ?? L'allenatore del #Napoli, Luciano #Spalletti, si è presentato in sala stampa, portando in mano due rose. 'Queste fiori sono… - missNormaJane : RT @pallonatefaccia: Poco fa, alla conferenza stampa del Napoli, Luciano #Spalletti ha portato due rose: 'Sono per #MahsaAmini e Hadis Naja… -