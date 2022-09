Napoli, rinnovo Meret: ingaggio da 1,5 milioni, c'è un'opzione per la società (Di venerdì 30 settembre 2022) L'estate di Alex Meret non è stata semplice. Tanti i dubbi legati al suo ruolo, fino ad essere vicinissimo alla cessione. Alla fine,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) L'estate di Alexnon è stata semplice. Tanti i dubbi legati al suo ruolo, fino ad essere vicinissimo alla cessione. Alla fine,...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Accordo di massima per il rinnovo di #Meret: i dettagli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Meret, sempre più vicino il rinnovo con il Napoli: tutti i dettagli dell'accordo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Meret, per il rinnovo con il Napoli è attesa solo l'ufficialità: i dettagli del nuovo contratto - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GDA - Gifuni: 'Napoli, col Torino Kvara e Raspadori sulle corsie, sul rinnovo di Meret e Spalletti...' - NapoliAddict : Rinnovo ad un passo per Meret: i cambiamenti rispetto all’accordo estivo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… -