Napoli, infortunio per Gaetano. Rischia di saltare la sfida al Torino (Di venerdì 30 settembre 2022) Napoli, stop per Gianluca Gaetano Gianluca Gaetano ha saltato l'allenamento di oggi per sindrome influenzale, che Rischia di compromettere la presenza nella lista dei convocati … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MatteoSorrenti : @DanieleMassa9 @Guidolino8 @antorendina Con Igor segnò quando uscì per infortunio però eh, intendevo la gara di Napoli ovviamente - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ?? #NapoliTorino, #Lozano è arruolabile: il punto su #Politano e #Osimhen ??? @CiroTroise - serieAnews_com : ?? #NapoliTorino, #Lozano è arruolabile: il punto su #Politano e #Osimhen ??? @CiroTroise - sportli26181512 : Napoli, infortunio Lozano: oggi gli esami, in dubbio per il Torino: Dall'infermeria nasce un po' di preoccupazione… - cn1926it : #Rrahmani, l’infortunio non preoccupa: ma deciderà #Spalletti se impiegarlo -