Mulino Bianco rinnova il logo e celebra la biodiversità (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Mulino Bianco, il marchio del gruppo Barilla, rinnova il logo e celebra la biodiversità. E così, oltre al simbolo del Mulino, luogo del saper fare e della tradizione, alla valle incontaminata, alla ghirlanda ricca di fiori e di spighe di grano, al festone con la scritta 'Mulino Bianco' si aggiunge un'ape, simbolo dell'impegno della marca sul tema della sostenibilità. Tra le novità presentate, c'è anche l'annuncio dell'azienda agricola vincitrice del contest fotografico 'I Fiori Del Mulino', giunto alla seconda edizione. È l'azienda agricola Fiandrini ad aggiudicarsi il primo premio del contest fotografico, con il quale Mulino Bianco celebra ...

