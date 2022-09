MotoGP | le previsioni meteo delle qualifiche del GP di Thailandia | tempo imprevedibile | rischio monsone tropicale

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo un venerdì decisamente più asciutto del previsto, cresce l’attesa in vistaper il Gran Premio della2022, valido come quartultimo atto stagionale del Mondiale. La classe regina del Motomondiale ha evitato la pioggia quest’oggi nelle prime due sessioni di prove libere, ma ilpioggia resta in agguato per il prosieguo del weekend. Proiettandoci alla giornata di sabato, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio, ilè abbastanza incerto anche se al momento le ultime proiezioni sembrano abbastanza incoraggianti almeno per la mattinata thailandese. La FP3 dovrebbe dunque disputarsi in condizioni di pista asciutta, mentre la situazione è molto piùnella fascia oraria in cui sono programmate le ...