MotoGP Gp Thailandia | Martin | “Possiamo lottare per la vittoria”

"Abbiamo trovato una base su cui poter iniziare a lavorare fin dal venerdì. Era difficile lavorare così, poi da Aragon è cambiato qualcosa. Abbiamo del margine su cui puntellare. Oggi il ritmo era buono, non sono andato al limite, stiamo facendo dei passi in avanti. Questa può essere una gara in cui posso lottare per la vittoria. E' difficile sapere cosa accadrà sul bagnato, ma la Ducati va bene sull'acqua". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo il venerdì di prove libere nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP.

