MotoGP GP Thailandia, Bagnaia: “Risolti i problemi di Motegi” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Sono molto contento, con due turni di fila sull’asciutto siamo riusciti a risolvere molti problemi rispetto a Motegi. Siamo veloci sul passo, dobbiamo continuare così. Sarà dura avere dei turni asciutti domani. Sull’asciutto in Giappone ho avuto molte difficoltà, perdevo in accelerazione su tutte le moto. Non riuscivo a fare nemmeno un sorpasso. Quello che abbiamo capito oggi ci aiuterà anche sul bagnato”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo il venerdì di prove libere nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) “Sono molto contento, con due turni di fila sull’asciutto siamo riusciti a risolvere moltirispetto a. Siamo veloci sul passo, dobbiamo continuare così. Sarà dura avere dei turni asciutti domani. Sull’asciutto in Giappone ho avuto molte difficoltà, perdevo in accelerazione su tutte le moto. Non riuscivo a fare nemmeno un sorpasso. Quello che abbiamo capito oggi ci aiuterà anche sul bagnato”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco, pilota della Ducati, dopo il venerdì di prove libere nel Gran Premio didi. SportFace.

sportli26181512 : Moto2, GP Thailandia a Buriram: Dixon il più veloce nelle Libere, 3° Augusto Fernandez: E' l'inglese Jake Dixon il… - sportli26181512 : Moto3, GP Thailandia a Buriram: Sasaki il più veloce nelle Libere. 2° Suzuki, 3° Rossi: Miglior tempo per Sasaki ne… - zazoomblog : MotoGP su TV8 GP Thailandia 2022: orari programma in chiaro diretta e differita qualifiche 1 ottobre - #MotoGP… - FTraiettoria : Zarco primeggia nel venerdì di libere in Thailandia, bene Marquez Scritto da Filippo Gardin - sportface2016 : #MotoGP, #Bagnaia: 'Risolti i problemi di Motegi' #ThaiGP -