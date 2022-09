MotoGP | GP Thailandia 2022 | Marquez il più veloce in FP1 Quartararo 2° | Bagnaia 6°

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Marctrova il miglior tempo nelle FP1 del Gran Premio della. Buoni segnali dallo spagnolo della Honda, alle prese con il recupero dall’intervento al braccio destro che oggi non gli ha impedito di percorrere i 4,6 chilometri del Chang International Circuit in 1:30.523 su pista asciutta. Preceduto di 32 millesimi il campione francese Fabio(Yamaha) e di 65 millesimi Jack Miller (Ducati). A seguire si trova Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team. +0.098), che ha fatto meglio di Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) e Francesco(Ducati Lenovo Team), sesto (+ 0.223). Settimo posto per Oliveira (+0-233), ottavo per Morbidelli (+0.242), nono Bastianini (+0.267). Male le Aprilia. Aleix Espargaro ha chiuso la sessione in sedicesima posizione davanti a Maverick Vinales, diciassettesimo. 1. Marc ...