Moto2 Thailandia | Jake Dixon svetta su Alonso Lopez nelle FP2 | sesto Arbolino

(Di venerdì 30 settembre 2022) Come già successo nell'ultimo appuntamento di Motegi, il venerdì di prova si è mostrato essenziale in relazione alle qualifiche, in quanto il meteo non promette nulla di buono per la giornata di ...

OA_Sport : #Moto2, risultati e classifica FP2 GP Thailandia: Jake #Dixon svetta, 3° #Fernandez, 7° #Ogura alle spalle di… - dianatamantini : MOTO2 - Jake Dixon comanda il venerdì di libere in Thailandia. Augusto Fernandez 3° con caduta, Celestino Vietti mo… - corsedimoto : MOTO2 - Jake Dixon comanda il venerdì di libere in Thailandia. Augusto Fernandez 3° con caduta, Celestino Vietti mo… - CorriereRomagna : Moto2 & Moto3, Gp di Thailandia: Migno e Zaccone cercano risultati e nuovo contratto - - corsedimoto : ORARI MOTOGP - Il Motomondiale di scena al Buriram, un ritorno ricco di incognite. Si comincia alle 4:00, ecco gli… -

Solo due punti in classifica, meno di due decimi in pista, nella prima giornata di prove indove la sfida per il titolo insi è trasferita subito dopo il gran premio del Giappone. A Motegi, complice l'aria di casa, Ai Ogura aveva battuto Augusto Fernandez , accorciando il ...Come già successo nell'ultimo appuntamento di Motegi, il venerdì di prova si è mostrato essenziale in relazione alle qualifiche, in quanto il meteo non promette nulla di buono per la giornata di ...Il pilota inglese è stato il più veloce del venerdì. Terzo tempo per il leader di campionato Augusto Fernandez, settimo Ai Ogura ...La Moto2™ torna in pista per aprire il weekend del Gran Premio OR della Thailandia in programma al Chang International Circuit. Il miglior tempo lo firma Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) davanti ad Alon ...