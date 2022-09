Moto2, risultati e classifica FP2 GP Thailandia: Jake Dixon svetta, 3° Fernandez, 7° Ogura alle spalle di Arbolino (Di venerdì 30 settembre 2022) Jake Dixon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2022. Sul tracciato di Buriram, finalmente dominato da sole e alte temperature, dopo la pioggia che ha contraddistinto la giornata, abbiamo assistito ad un turno regolare, nel quale i piloti hanno potuto finalmente spingere al massimo. Il migliore, come detto, è risultato il britannico del team Gas Gas Aspar con il tempo di 1:36.280, con 173 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) e 284 sul suo connazionale Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ahjo) autore di una caduta a fine sessione. Quarta posizione per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) a 317 millesimi, quinta per lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di Buriram, finalmente dominato da sole e alte temperature, dopo la pioggia che ha contraddistinto la giornata, abbiamo assistito ad un turno regolare, nel quale i piloti hanno potuto finalmente spingere al massimo. Il migliore, come detto, è risultato il britannico del team Gas Gas Aspar con il tempo di 1:36.280, con 173 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) e 284 sul suo connazionale Augusto(Red Bull KTM Ahjo) autore di una caduta a fine sessione. Quarta posizione per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) a 317 millesimi, quinta per lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull ...

