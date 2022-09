Mosca riconosce l’indipendenza di Kherson e Zaporizhzhia. L’Onu pronta a condannare i referendum illegali (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la firma dei relativi decreti, il presidente russo Vladimir Putin dà il via formale al riconoscimento, come Stati indipendenti, delle regioni dell’Ucraina occupate di Kherson e Zaporizhzhia, un passo necessario per Mosca, secondo gli osservatori, affinché le regioni possano poi, a loro volta, presentare domanda di adesione alla Federazione Russa. Nel pomeriggio al Cremlino si terrà una cerimonia per l’annessione di tutti e quattro i territori, annessioni che non sono riconosciute a livello internazionale e sono considerate dalL’Onu una violazione del diritto internazionale da parte di Mosca. Nelle due regioni, insieme a quelle del Donbass (Luhansk e Donetsk), nei giorni scorsi si è tenuto un referendum ritenuto una “farsa” da Kiev e dalla comunità ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la firma dei relativi decreti, il presidente russo Vladimir Putin dà il via formale al riconoscimento, come Stati indipendenti, delle regioni dell’Ucraina occupate di, un passo necessario per, secondo gli osservatori, affinché le regioni possano poi, a loro volta, presentare domanda di adesione alla Federazione Russa. Nel pomeriggio al Cremlino si terrà una cerimonia per l’annessione di tutti e quattro i territori, annessioni che non sono riconosciute a livello internazionale e sono considerate daluna violazione del diritto internazionale da parte di. Nelle due regioni, insieme a quelle del Donbass (Luhansk e Donetsk), nei giorni scorsi si è tenuto unritenuto una “farsa” da Kiev e dalla comunità ...

