Morgan: «I cantanti che gridano al "pericolo fascista" pensano solo al loro conto in banca» (Di venerdì 30 settembre 2022) «La Meloni l'ho conosciuta recentemente, nell'ultimo anno, perché una mia amica fa politica con FdI. La cosa mi ha incuriosito e alla fine sono entrato in contatto con Giorgia. Ci siamo scambiati qualche messaggio in tono simpatico. Non la conosco così bene, se proprio dovessi scegliere un brano per lei, direi "Benvenuti il luogo dove'", di Giorgio Gaber». A parlare, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, è Morgan. Morgan racconta: «Ho chiamato la Meloni» Non è un artista come gli altri, non getta veleno come alcuni suoi colleghi. All'indomani dei risultati, rivela all'Adnkronos: «Ho chiamato la Meloni per farle i complimenti. E le ho consigliato di mettere Sgarbi come ministro della Cultura. Sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito». Giorgia, sottolinea il cantautore, «ha una ...

