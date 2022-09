Mondo di mezzo: Buzzi e Carminati, condanna definitiva dalla Corte di cassazione. Arrestato Buzzi (Di venerdì 30 settembre 2022) La cassazione ha convalidato in via definitiva le condanne a dieci anni per Carminati e a 12 anni e dieci mesi per Buzzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 settembre 2022) Laha convalidato in viale condanne a dieci anni pere a 12 anni e dieci mesi perL'articolo proviene da Firenze Post.

RaiNews : Ricordate Mafia Capitale? La sentenza per Buzzi è di 12 anni e 10 mesi di carcere, mentre Carminati viene condannat… - Agenzia_Ansa : Confermate dalla Cassazione le condanne a 10 anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mes… - fanpage : Ultim'ora - Dopo nove ore di camera di consiglio sono arrivate dalla Cassazione le condanne definitive per Salvator… - CarieriF : RT @pengueraffaele: Si chiude il processo “Mondo di mezzo”: condanne confermate per Buzzi e Carminati - Emanuel38133305 : @ultimo1973 @Gianl1974 @AlbertoMachedi2 A beh,una volta si deve morire,mica voglio morire da vigliacca guardando un… -