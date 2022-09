Mondiale Qatar, clamorosa esclusione | L’Italia può essere ripescata (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Italia ha ancora una chance di essere ripescata per i prossimi mondiali in Qatar? La possibile esclusione dell’ultima ora riapre le speranze. L’esclusione delL’Italia dai mondiali 2022 che si giocheranno in Qatar tra novembre e dicembre brucia più di quella che ci ha estromesso dalla competizione che si è giocata in Russia nel 2018. Non solo perché si tratta della seconda esclusione consecutiva, ma perché L’Italia veniva da tre anni eccezionali, durante i quali aveva mostrato di poter vincere con chiunque e di poter dire la sua anche in una fase finale. Nessuno, prima del luglio del 2021, si sarebbe aspettato che L’Italia potesse vincere l’Europeo, ma dopo aver raggiunto quel ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 settembre 2022)ha ancora una chance diper i prossimi mondiali in? La possibiledell’ultima ora riapre le speranze. L’deldai mondiali 2022 che si giocheranno intra novembre e dicembre brucia più di quella che ci ha estromesso dalla competizione che si è giocata in Russia nel 2018. Non solo perché si tratta della secondaconsecutiva, ma perchéveniva da tre anni eccezionali, durante i quali aveva mostrato di poter vincere con chiunque e di poter dire la sua anche in una fase finale. Nessuno, prima del luglio del 2021, si sarebbe aspettato chepotesse vincere l’Europeo, ma dopo aver raggiunto quel ...

