Mistero reale: perché Harry è stato avvertito della morte della regina con tre ore di ritardo? (Di venerdì 30 settembre 2022) Sua Maestà è spirata alle 15.10, ma re Carlo l'avrebbe detto al secondogenito, per telefono, solo alle 18.25, appena cinque minuti prima dell'annuncio ufficiale della notizia che il mondo temeva. Come mai? Ecco tutte le teorie della stampa britannica…

