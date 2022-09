(Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre è attesa per oggi alle 14, ora italiana, la dichiarazione di Putin di annessione dei territori occupati, non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte è stata ancora bombardata la citta ...

Agenzia ANSA

"Questa mattinarussi hanno colpito unumanitario in uscita da Zaporizhzhia uccidendo 23 persone e ferendone altre 28, ttutti civili: lo ha riferito il capo dell'amministazione regionale militare ..."Questa mattinarussi hanno colpito unumanitario in uscita da Zaporizhzhia uccidendo 23 persone e ferendone altre 28, ttutti civili: lo ha riferito il capo dell'amministazione ... Missili su convoglio umanitario a Zaporizhzhia, 23 morti Bombe anche su persone sotto le macerie. Grave attentato anche su un convoglio umanitario. "Questa mattina missili russi hanno colpito un convoglio umanitario in uscita da Zaporizhzhia uccidendo 23 ...Almeno 23 persone sono state uccise e 28 ferite in un attacco missilistico russo che ha colpito oggi, venerdì 30 settembre, un convoglio di veicoli vicino alla città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucra ...