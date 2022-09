Milano | Salvini in piazza con Coldiretti contro il caro bollette Il leader della Lega bacia formaggi ma non risponde alle domande dei cronisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022)una forma di Parmigiano ma non parla con i giornalisti. Questa mattina Matteoè andato a salutare il mondo dell’agricoltura al villaggiodi. “Questa mattina leggendo i giornali ero incaricato di avere nove ministeri diversi, dunque c’è l’imbarazzoscelta” ha dettodi fronte a una platea di contadini. Accanto a lui il presidente nazionaleEttore Prandini lancia la sfida: “È arrivata l’ora di trasformare il ministero dell’agricoltura nel ministerosovranità agroalimentare”.applaude: “Il nome non mi dispiace perché sovranità è indipendenza”. Ildel Carroccio ricorda che già in passato lasi è occupata di pesca e ...