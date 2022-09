Milano-Limbiate, al posto del tram arriva il bus. Altro che sostenibilità! (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando le tranvie ci sono è meglio dismetterle. Succede a Milano dove il sindaco è di sinistra, in piena crisi climatica e dove l’aria è tra le peggiori d’Europa. Può sembrare strano, ma è così. Nell’area metropolitana di una delle più importanti città europee vengono dismessi 12 km di binari di una tratta tranviaria che a Berlino o Parigi varrebbe oro. Si tratta della Milano-Limbiate. Non solo, succede nell’area metropolitana dove la percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici è la più bassa del vecchio continente, con un modesto 12% che si alza al 50%, solo in città. Il modo migliore per chiudere indolore una tranvia o una linea ferroviaria è quello di ridurre la manutenzione ai rotabili, ai binari e alla linea di aerea. La graduale riduzione della manutenzione a finito con mettere a repentaglio la sicurezza d’esercizio e costringere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando le tranvie ci sono è meglio dismetterle. Succede adove il sindaco è di sinistra, in piena crisi climatica e dove l’aria è tra le peggiori d’Europa. Può sembrare strano, ma è così. Nell’area metropolitana di una delle più importanti città europee vengono dismessi 12 km di binari di una tratta tranviaria che a Berlino o Parigi varrebbe oro. Si tratta della. Non solo, succede nell’area metropolitana dove la percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici è la più bassa del vecchio continente, con un modesto 12% che si alza al 50%, solo in città. Il modo migliore per chiudere indolore una tranvia o una linea ferroviaria è quello di ridurre la manutenzione ai rotabili, ai binari e alla linea di aerea. La graduale riduzione della manutenzione a finito con mettere a repentaglio la sicurezza d’esercizio e costringere ...

