Milano: Fabrizio Corona assolto “perché il fatto non sussiste”. Era accusato di evasione fiscale (Di venerdì 30 settembre 2022) All'ex agente fotografico veniva contestata una "omessa dichiarazione dei redditi", ossia di non aver pagato le tasse su quelle somme. Lo stesso pm Maurizio Ascione aveva chiesto l'assoluzione per l'ex agente fotografico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 settembre 2022) All'ex agente fotografico veniva contestata una "omessa dichiarazione dei redditi", ossia di non aver pagato le tasse su quelle somme. Lo stesso pm Maurizio Ascione aveva chiesto l'assoluzione per l'ex agente fotografico L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Milano: Fabrizio Corona assolto “perché il fatto non sussiste”. Era accusato di evasione fiscale - infoitinterno : Fabrizio Corona assolto a Milano nel processo per evasione fiscale - massimolanza : ok le sentenze non si commentano, ma se non erano i suoi, perché non li date a me quei soldi ? Fabrizio Corona as… - FilippoGiov : Fabrizio Corona assolto dall'accusa di evasione fiscale per i 2,6 milioni nel controsoffitto: per i giudici il fatt… - Open_gol : Il giudice del tribunale di Milano ha stabilito che «il fatto non sussiste» per il caso delle banconote scoperte ne… -