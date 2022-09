Milano, è caos per l’entrata in vigore dei nuovi divieti di circolazione: introvabili le scatole nere della Regione che consentono la deroga (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla vigilia dei nuovi divieti di circolazione a Milano per i veicoli più inquinanti, sono quasi introvabili i dispositivi Move-In, cioè le scatole nere marchiate Regione Lombardia che consentono una deroga ai divieti fino a un massimo di 2.000 chilometri all’anno. Gli appuntamenti per installarli nelle autofficine in città possono arrivare a fine ottobre. E intanto va avanti da giorni la polemica politica, con il governatore Attilio Fontana che ha chiesto un rinvio della misura anti inquinamento, il sindaco Giuseppe Sala che ha opposto un no deciso, mentre protestano anche i sindacati di polizia che accusano il comune di non aver previsto deroghe specifiche per la categoria dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla vigilia deidiper i veicoli più inquinanti, sono quasii dispositivi Move-In, cioè lemarchiateLombardia cheunaaifino a un massimo di 2.000 chilometri all’anno. Gli appuntamenti per installarli nelle autofficine in città possono arrivare a fine ottobre. E intanto va avanti da giorni la polemica politica, con il governatore Attilio Fontana che ha chiesto un rinviomisura anti inquinamento, il sindaco Giuseppe Sala che ha opposto un no deciso, mentre protestano anche i sindacati di polizia che accusano il comune di non aver previsto deroghe specifiche per la categoria dei ...

