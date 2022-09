Milan | si complica la pista Asensio

serieAnews_com : #Milan, si complica il rinnovo di contratto di #Leao: per #Maldini un altro caso 'Donnarumma' da gestire??… - herbertharriola : RT @Gret_2011: Questo titola la @Gazzetta_it stamattina: -Skriniar ecco i soldi -Milan, per Leao ne servono 65( il rinnovo si complica)… - valesimo4144 : Vergogna Gazzetta dello Sport ! Inter ha appena approvato una perdita di 140ml e la Gazzetta dice va tutto bene??ha… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MILAN - Si complica il rinnovo di Leao -

... Angel Di Maria non potrà disputare le partite contro Bologna eper squalifica. L'attaccante ... Calciomercato Juventus, sila pista Williams Nico Williams ©LaPresseUn altro spagnolo ..., il rinnovo di Leao è ancora in stand - by. Ad oggi, i discorsi sul prolungamento del contratto del giovane portoghese ( in scadenza nel giugno del 2024 ) sono ad un punto fermo. RedBird, la ...Calciomercato Roma, sfida a Milan, Napoli e non solo. A seguire gli ultimi aggiornamenti sul ventenne seguito da tempo anche in Premier ...Tembre 2022 – Il Milan è pronto a tornare in campo dopo una sosta per le Nazionali che è costata molto cara: i forfait di Maignan e Theo Hernandez, infatti, hanno complicato la vita al Diavolo che dom ...