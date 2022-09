Milan, rinnovo Leao: cosa sta complicando la trattativa (Di venerdì 30 settembre 2022) Il rinnovo di Rafael Leao col Milan è sottoposto alla risoluzione del contenzioso con lo Sporting Lisbona: le ultime dal club lusitano. I Mondiali di Qatar 2022 si avvicinano e mettono fretta al Milan, il quale intende avanzare per il rinnovo di Rafael Leao, attualmente in scadenza nel 2024. Si vuole evitare che l’attenzione posta sulla kermesse intercontinentale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022) Ildi Rafaelcolè sottoposto alla risoluzione del contenzioso con lo Sporting Lisbona: le ultime dal club lusitano. I Mondiali di Qatar 2022 si avvicinano e mettono fretta al, il quale intende avanzare per ildi Rafael, attualmente in scadenza nel 2024. Si vuole evitare che l’attenzione posta sulla kermesse intercontinentale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - Den96109848 : RT @Eugenio_Longo78: ??#Chelsea ha offerto informalmente poco più di 100 milioni per #Leao durante gli ultimi giorni del mercato estivo. No… - ilmilantw : RT @Eugenio_Longo78: ??#Chelsea ha offerto informalmente poco più di 100 milioni per #Leao durante gli ultimi giorni del mercato estivo. No… - enricoI00 : RT @theMilanZone_2: ??#Chelsea ha offerto informalmente poco più di 100 milioni per #Leao durante gli ultimi giorni del mercato estivo. No s… - Eugenio_Longo78 : ??#Chelsea ha offerto informalmente poco più di 100 milioni per #Leao durante gli ultimi giorni del mercato estivo.… -