Milan, Pioli a sorpresa: “Con l’Empoli sarà convocato” (Di venerdì 30 settembre 2022) Mister Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan. I rossoneri stanno vivendo il periodo più difficile della stagione, con tanti infortuni e altrettante partite importanti all’orizzonte. Queste le parole dell’allenatore riguardanti la situazione infortunati – “Come sta la squadra lo vedremo domani, le soste sono particolari. Ieri e oggi si siamo allenati insieme tutti e sono soddisfatto. sarà convocato Ante Rebic, Origi no ma il suo recupero procede bene. Per me vedere Giroud così è la normalità, è un campione in tutto dentro e fuori dal campo“. Rebic Empoli Milan Infine una considerazione sulle assenze in vista del match – “Siamo un gruppo coeso e compatto, dobbiamo continuare così. Ho piena fiducia di chi sostituirà Theo e Maignan. La squadra deve essere ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Mister Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-. I rossoneri stanno vivendo il periodo più difficile della stagione, con tanti infortuni e altrettante partite importanti all’orizzonte. Queste le parole dell’allenatore riguardanti la situazione infortunati – “Come sta la squadra lo vedremo domani, le soste sono particolari. Ieri e oggi si siamo allenati insieme tutti e sono soddisfatto.Ante Rebic, Origi no ma il suo recupero procede bene. Per me vedere Giroud così è la normalità, è un campione in tutto dentro e fuori dal campo“. Rebic EmpoliInfine una considerazione sulle assenze in vista del match – “Siamo un gruppo coeso e compatto, dobbiamo continuare così. Ho piena fiducia di chi sostituirà Theo e Maignan. La squadra deve essere ...

AntoVitiello : #Pioli: “Difesa a tre? Non abbiamo il tempo per provare altre soluzioni. Non sarà nella partita di domani sicuramen… - AntoVitiello : #Pioli: “Sarà convocato #Rebic che sta bene, #Origi sta bene ma non sarà convocato. Gli altri sono disponibili, sen… - Eurosport_IT : Ma Djokovic che canta 'Pioli is on fire'? ????? @acmilan | @DjokerNole | #LaverCup | #Milan - Calciomerc : #Pioli in conferenza: “Penserò prima alla partita di domani e poi al #Chelsea, non cambierò modulo perché siamo Una… - Calciomerc : #Pioli in conferenza: “#Pobega è importante per noi ed è in grande crescita, #Giroud è un campione, sta bene e ha… -