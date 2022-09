Milan, oggi test decisivo per Rebic (Di venerdì 30 settembre 2022) Ante Rebic può tornare tra i convocati di Empoli-Milan: oggi il test decisivo per l'attaccante croato. Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Antepuò tornare tra i convocati di Empoli-ilper l'attaccante croato.

AntoVitiello : #Milan, segnali di miglioramento per #Rebic. Parte in gruppo e parte differenziato per il croato nell'allenamento d… - AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - bluezaffiro : Purtroppo da oggi in poi esiste solo bigger than me live from Milan. #BiggerThanMe - danangyuliantoo : RT @AntoVitiello: #Milan, segnali di miglioramento per #Rebic. Parte in gruppo e parte differenziato per il croato nell'allenamento di oggi… - Cucciolina96251 : RT @AntoVitiello: #Milan, segnali di miglioramento per #Rebic. Parte in gruppo e parte differenziato per il croato nell'allenamento di oggi… -