Migranti | crescono salvataggi navi ong | 10mila quest' anno

Agenzia ANSA

Sono diecimila i migranti soccorsi quest'anno nel Mediterraneo centrale e trasportati in Italia da navi di ong. Nel 2021 erano stati 6mila. L'aumento - che si è intensificato nelle ultime settimane - rispecchia quello degli arrivi complessivi. (ANSA)