Mick Foley | “Sono il Bret Hart dei campioni di transizione”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 30 settembre 2022), Hall of Famer WWE, è considerato una leggenda del wrestling, militando nelle più prestigiose compagnie. Ma le maggiori soddisfazioni se le è tolte sotto la maschera di Mankind, una delle più grandi star dell’Attitude Era, arrivando in cima alla federazione numerose volte. Ciononostante, non ha mai sentito il peso della compagnia sulle spalle. The Best There Is, The Best There Was and The Best There Ever Will Be Intervenendo al podcastis Pod,ha affermato di essere il “deidi”, spiegando poi il motivo: “C’era molta pressione sul campione, pressione che io non sentivo perché ero un campione di… Sostengo di essere stato il più grande, ...