"Mi sento sottovalutato", lo ha detto il giocatore del Milan (Di venerdì 30 settembre 2022) Una grande squadra è formata da componenti differenti, dal giusto mix di qualità, carisma e cultura del lavoro elevata ai massimi livelli. Il Milan di Stefano Pioli è stato costruito sulla base di questo concetto. Tra i tanti campioni che figurano nella rosa rossonera, vi è anche Rade Krunic, giocatore che ha fatto della sua attitudine la più grande arma. Empoli–Milan è ormai alle porte, e visto il suo trascorso durato ben quattro anni con la maglia azzurra, il centrocampista bosniaco ha parlato ai microfoni di DAZN nella rubrica "1 vs 1" di diversi argomenti. Krunic Milan Dichiarazioni Queste le sue parole. "Un pochino mi sento sottovalutato, ma queste cose capitano nel calcio. Comunque da quando sono al Milan sento la fiducia da parte del ...

