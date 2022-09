"Mi ha ha chiesto di mettere fine alla sua vita". Il figlio di Alain Delon sconvolge la Toffanin (Di venerdì 30 settembre 2022) Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato Anthony Delon: l'intervista andrà in onda su Canale5 nel pomeriggio di sabato primo ottobre, ma dalle anticipazioni filtra un importante chiarimento in merito alle voci uscite sulla stampa internazionale. Dopo l'ictus, Alain Delon avrebbe aperto all'ipotesi dell'eutanasia: il leggendario attore francese sta migliorando e ora il figlio ha deciso di sgomberare il campo da ogni dubbio. “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita - ha dichiarato dalla Toffanin - c'è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Silviaa Verissimo ha ospitato Anthony: l'intervista andrà in onda su Canale5 nel pomeriggio di sabato primo ottobre, ma dalle anticipazioni filtra un importante chiarimento in merito alle voci uscite sulla stampa internazionale. Dopo l'ictus,avrebbe aperto all'ipotesi dell'eutanasia: il leggendario attore francese sta migliorando e ora ilha deciso di sgomberare il campo da ogni dubbio. “Mio padre non mi hadisua- ha dichiarato d- c'è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrerepossibilità ...

