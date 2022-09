Mi ha drogato | sono svenuto E | l' ospite sconvolge la D' Urso

(Di venerdì 30 settembre 2022) Una storia raccapricciante. La confessione di un uomo a Pomeriggio 5 fa venire la pelle d'oca. In diretta su Canale 5 un uomo di Napoli racconta di essere statocon il caffè. Barbara d'indaga su un nuovo caso e intervista un uomo dal letto d'ospedale. “Mi ha dato un caffè… E dopo averlo bevuto ho perso conoscenza, mi ha. Non ho capito più niente… Nel dormiveglia ho visto che mi ha tolto gli anelli dalle dita…”, dice. La d'resta senza parole. E dice: “Potevi anche sbattere la testa quando hai perso i sensi… Dai, non mollare. “Appena starai meglio ed io avrò un po' più tempo ci vediamo a Napoli per andarci a bere un caffè insieme…”. L'con le lacrime agli occhi risponde di essere pronto. Una brutta avventura, una storia terribile che ha coinvolto quest'uomo. Ha ...

commentacon un caffè per portargli via quattro anelli d'oro. È successo a Napoli , dove un 79enne, Armando Dello Iacono, è finito in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli dopo essere stato ...