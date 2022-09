Messaggio da Parigi: Netflix, Disney+ & Co devono essere misurati da Mediametrie, Auditel & Co. (Di venerdì 30 settembre 2022) Jean-Luc Chetrit: «Netflix deve essere valutata come la TV per vendere la pubblicita?» Le Figaro, di Caroline Salle, pag. 29 Gli inserzionisti sono sempre più tesi. Sebbene Netflix stia per lanciare in Francia un nuovo pacchetto di abbonamenti che include la pubblicità, il gruppo non è stato consultato. “Netflix ha organizzato incontri con le principali agenzie di stampa internazionali. Sono già entrati nella fase di pre-marketing della loro offerta. Ma non si sono preoccupati di incontrare gli inserzionisti. Questo è un problema, dal nostro punto di vista”, afferma Jean-Luc Chetrit, direttore generale dell’Union des marques (UDM), che conta 240 membri, tra cui 41 dei primi 100 pubblicitari in Francia. “Quando si è leader mondiale nel settore dei video a pagamento, si ha il dovere di presentare, a tutti gli ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 settembre 2022) Jean-Luc Chetrit: «devevalutata come la TV per vendere la pubblicita?» Le Figaro, di Caroline Salle, pag. 29 Gli inserzionisti sono sempre più tesi. Sebbenestia per lanciare in Francia un nuovo pacchetto di abbonamenti che include la pubblicità, il gruppo non è stato consultato. “ha organizzato incontri con le principali agenzie di stampa internazionali. Sono già entrati nella fase di pre-marketing della loro offerta. Ma non si sono preoccupati di incontrare gli inserzionisti. Questo è un problema, dal nostro punto di vista”, afferma Jean-Luc Chetrit, direttore generale dell’Union des marques (UDM), che conta 240 membri, tra cui 41 dei primi 100 pubblicitari in Francia. “Quando si è leader mondiale nel settore dei video a pagamento, si ha il dovere di presentare, a tutti gli ...

