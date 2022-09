Meloni vuole i tecnici, Salvini vuole più politici. Berlusconi gela Tajani: “Con Giorgia tratto io” (Di venerdì 30 settembre 2022) Leghisti e forzisti chiedono alla premier in pectore un governo di Palazzo. Faida in Forza Italia contro il coordinatore: “Lavora soltanto per sé” Leggi su lastampa (Di venerdì 30 settembre 2022) Leghisti e forzisti chiedono alla premier in pectore un governo di Palazzo. Faida in Forza Italia contro il coordinatore: “Lavora soltanto per sé”

AnnaAscani : ??Meloni invoca i pieni poteri per cambiare da sola la Costituzione e strizza l’occhio ai #novax ??Berlusconi sostien… - LaStampa : Emanuele Trevi: “Meloni può redimersi quanto vuole, avrà sempre un camerata da accontentare” - cricro2021 : @Guss @MT_Meli_ Una presidente del consiglio seria come la Meloni può fare tutto quello che vuole Evita di dire cazzate. - PusJordan : @Optimus068 ... memoria Leopardi per prendere 8 e preferisco di gran lunga chi legge Fabio Volo ma lo fa perché sce… - micheledammicc1 : C’è una confusione fra l’elettorato di sx che fa paura. definiscono la Meloni fascista solo perché vuole difendere… -