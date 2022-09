Meloni vede Bach, Malagò: “Urgente la nomina dell’AD di Milano-Cortina 2026” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Chiunque sarà a occuparsi di guidare il prossimo esecutivo, Bach era particolarmente interessato a conoscere chi ha vinto di fatto le elezioni”. Queste le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell’evento ‘Sport for All’ in Vaticano, tornando sull’incontro avvenuto ieri tra la leader di FdI Giorgia Meloni e il numero uno del Cio Thomas Bach. “Molto semplicemente – ha quindi precisato Malagò – sapendo di questo incredibile ritorno di Bach a Roma a distanza di così pochi giorni, mi sono permesso di suggerire alla Meloni di incontrarlo. Siamo il paese ospitante dei prossimi Giochi invernali e questo incontro è prima di tutto un messaggio di supporto ed entusiasmo anche per chi lavora nella fondazione”. Poi un messaggio: “Ci auguriamo tutti che ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) “Chiunque sarà a occuparsi di guidare il prossimo esecutivo,era particolarmente interessato a conoscere chi ha vinto di fatto le elezioni”. Queste le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni, a margine dell’evento ‘Sport for All’ in Vaticano, tornando sull’incontro avvenuto ieri tra la leader di FdI Giorgiae il numero uno del Cio Thomas. “Molto semplicemente – ha quindi precisato– sapendo di questo incredibile ritorno dia Roma a distanza di così pochi giorni, mi sono permesso di suggerire alladi incontrarlo. Siamo il paese ospitante dei prossimi Giochi invernali e questo incontro è prima di tutto un messaggio di supporto ed entusiasmo anche per chi lavora nella fondazione”. Poi un messaggio: “Ci auguriamo tutti che ...

