Meloni rompe il silenzio e parla di crisi energetica | “Sfida epocale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – Nel futuro governosigià di, come probabilmente è naturale, vista la situazione in corso., laè una” Giorgiapunta sulla solidità del futuro esecutivo, ma chiede anche spirito di compattezza alle altre forze politiche. Per il premier in pectore il governo dovrà chiedere la collaborazione delle opposizioni, soprattutto sul tema del caro energia e dei costi che, da ottobre in poi, promettono di schizzare a livelli mai visti. E bisognerà agire con tempestività, in modo indipendente, se l’Ue non lo farà “con tempestività e buon senso”. Dunque, come riporta l’Ansa, laesce dal guscio del ...