Meloni: “Putin neo-imperialista, minaccia la sicurezza dell’Europa. Annessioni senza valore, serve compattezza dell’Occidente” (Di venerdì 30 settembre 2022) “La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa, svoltisi sotto violenta occupazione militare, non ha alcun valore giuridico o politico. Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo-imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo”. Meno di un’ora dopo la firma del presidente russo che annette “per sempre” al proprio territorio le regioni ucraine di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, Giorgia Meloni esce con un comunicato dai toni durissimi e già istituzionali. “Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali“, scrive la leader di Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa, svoltisi sotto violenta occupazione militare, non ha alcungiuridico o politico.dimostra ancora una volta la sua visione neo-di stampo sovietico cheladell’intero continente europeo”. Meno di un’ora dopo la firma del presidente russo che annette “per sempre” al proprio territorio le regioni ucraine di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, Giorgiaesce con un comunicato dai toni durissimi e già istituzionali. “Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra nazioni da parte della Russia conferma la necessità die unità delle democrazie occidentali“, scrive la leader di Fratelli ...

