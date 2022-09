Meloni premier piace alla maggioranza degli italiani Il sondaggio gela la sinistra | Pd-M5S divisi per sempre

elio_vito : Che la stampa spagnola, ripresa anche da giornali italiani, peschi storie di trent’anni fa del padre di Meloni, ora… - BelpietroTweet : Dal Quirinale ecco i primi «pizzini» affidati a giornali amici: l’ultima parola spetta sempre a Mattarella. E pure… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - BelforteLeonela : @sebmes Ma esattamente se Salvini 'ha perso le elezioni' perché vi preoccupate tanto delle sue sorti e di dove andr… - GianmarioAngius : RT @cicciorosina: settimana incredibile per le donne italiane: meloni prima donna premier cristoforetti prima donna comandante della stazio… -

...d'Italia si è sempre dimostrata molto critica con la maggior parte delle misure adottate dalGiuseppe Conte prima e Mario Draghi poi per contrastare la pandemia. Il parere dellaTra ......di professione rendono Fratelli d'Italia un partito già visto La nomina di Giorgiaa ...le consultazioni al Quirinale per l'individuazione del nuovo - quasi sicuramente della "nuova" -. ...Sui referendum di Putin sembra il generale Custer, sul tetto al gas parla come Draghi. Intanto la sua illustre classe dirigente si sfoga dove può (aborto, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...