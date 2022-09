Meloni, il delirio della banca svizzera: “Governo di postfascisti” (Di venerdì 30 settembre 2022) La banca Migros, fondata nel 1958, è una delle dieci maggiori banche in svizzera, controllata dall’omonimo Gruppo, leader della distribuzione con numerosi supermercati e punti vendita al dettaglio su tutto il territorio elvetico. Come ogni banca che si rispetti, anche la Migros invia periodiche newsletter ai suoi clienti, ordinate poi come “posts” in un blog, rigorosamente trilingue (tedesco, francese e italiano), come spesso avviene in svizzera. La comunicazione del 23 settembre, firmata da un senior economist dell’istituto di credito, offriva un’analisi sulle allora imminenti elezioni italiane del 25 settembre. Sorprendentemente però, come segnalato da un attento lettore, il dovuto distacco e l’interpretazione economica si intrecciavano fin troppo spesso con critiche, condanne e facili ironie sulla ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 settembre 2022) LaMigros, fondata nel 1958, è una delle dieci maggiori banche in, controllata dall’omonimo Gruppo, leaderdistribuzione con numerosi supermercati e punti vendita al dettaglio su tutto il territorio elvetico. Come ogniche si rispetti, anche la Migros invia periodiche newsletter ai suoi clienti, ordinate poi come “posts” in un blog, rigorosamente trilingue (tedesco, francese e italiano), come spesso avviene in. La comunicazione del 23 settembre, firmata da un senior economist dell’istituto di credito, offriva un’analisi sulle allora imminenti elezioni italiane del 25 settembre. Sorprendentemente però, come segnalato da un attento lettore, il dovuto distacco e l’interpretazione economica si intrecciavano fin troppo spesso con critiche, condanne e facili ironie sulla ...

