Meloni e il sentiero strettissimo della legge di Bilancio (Di venerdì 30 settembre 2022) Il "sentiero stretto" era la formula usata da Pier Carlo Padoan quando era al ministero dell'Economia per descrivere il percorso angusto della finanza pubblica italiana per coniugare sostegno alla crescita e sostenibilità del debito pubblico. E quanto è stretto il sentiero che si trova davanti Giorgia Meloni? I numeri della Nadef, appena approvati dal Consiglio dei ministri, mostrano un quadro migliore delle aspettative, seppure in un contesto economico sempre più complicato. In sintesi si può dire che Mario Draghi e Daniele Franco lasciano al prossimo governo un margine di circa 10 miliardi, per quest'anno e altri 10 per l'anno prossimo. Le proiezioni approvate nella Nadef prevedono per il 2022 una crescita al 3,3%, in rialzo di 0,2 punti rispetto allo scenario programmatico del Def; un debito ...

