Meloni “Da Putin visione neo imperialista di stampo sovietico”

(Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La dichiarazione di annessione alla Federazione Russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non ha alcun valore giuridico o politico.dimostra ancora una volta la suaneodiche minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali”. Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

È netta la condanna di Giorgia Meloni al discorso di Putin, che oggi ha formalmente annesso le provincie di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia alla Russia. Secondo la leader di Fratelli d'Italia in una nota: "L'annessione dei territori occupati non ha valore giuridico o politico". "Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell'intero continente europeo".