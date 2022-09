Mattia Carrano, protagonista di Prisma (Di venerdì 30 settembre 2022) Mattia Carrano è un giovanissimo attore che interpreta i due protagonisti della serie tv Prisma, di Prime Video. Mattia Carrano: chi è l’attore protagonista di Prisma su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)è un giovanissimo attore che interpreta i due protagonisti della serie tv, di Prime Video.: chi è l’attoredisu Donne Magazine.

ssserenere : il talento di mattia carrano nell’interpretare due gemelli completamente diversi tra di loro giuro chapeau per niente scontato - giusy_arcamone : entro su Twitter, ma non vedo abbastanza hype per #PrismaLaSerie Carina,profonda, bella fotografia e un montaggio… - Its_Iperurania : RT @uyhgvest: Il fatto che ci ha sconvolto che fossero interpretati dallo stesso attore è perché Mattia Carrano è stato così bravo a far em… - Its_Iperurania : RT @piuamore_: “ma non so' scomode ste scarpe?” fatevi un favore: recuperate questa serie e la bravura di Mattia Carrano, fidatevi, non ve… - _foliedouce : RT @piuamore_: “ma non so' scomode ste scarpe?” fatevi un favore: recuperate questa serie e la bravura di Mattia Carrano, fidatevi, non ve… -